В столице больше всего больных COVID-19 остается в Печерском районе

За последние сутки в столице больше всего больных прибавилось в Дарницком и Соломенском районах - 7 и 6 соответственно.

В столице наибольшее число больных COVID-19 остается в Печерском районе - 34 случая (по состоянию на вчера - 32).

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Такие данные содержатся в комментарии к карте оперативных данных по заболеванию в районах Киева, которую обнародовал мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

Также много больных COVID-19 в Соломенском и Дарницком районах - 26 и 23 случая соответственно. За последние сутки именно в этих двух районах столицы прибавилось больше больных COVID-19: в Дарницком - 7 и Соломенском - 6.

Отмечается, что за сутки случаи заболевания коронавирусом также подтверждены в Оболонском и Шевченковском районах - по 4 новых случая в каждом (всего больных в этих районах 13 и 17 соответственно); в Голосеевском - 3 новых случая (всего 18 больных); Деснянском - 2 случая (8 больных); Днепровском - 1 случай (6 больных).

В двух районах за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не прибавилось. Это Подольский район (8 больных) и Святошинский (8 больных).

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано 29 новых случаев заболевания: у 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и у 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет.

Всего, по состоянию на утро, в Киеве выявлен 161 больной COVID-19, выздоровели 12 человек, один человек умер (70-летний мужчина).