Не та прописка и отсутствие средств защиты: почему врачи отказались принимать киевлянина с Covid-19

Этот отдельный случай свидетельствует об отсутствии четкого алгоритма действия медиков в условиях пандемии, считает Евгений Черенок.

Директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок в интервью УНИАН рассказал, с какими сложностями столкнулся, пытаясь госпитализировать больного коронавирусом 30-летнего киевлянина.

Ранее УНИАН сообщал об этом случае, как из-за отказа врачей принимать инфицированного Covid-19 в нескольких больницах, его в итоге отвезли домой.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 2 апреля (онлайн)По словам Евгения Черенка, отказы там объясняли киевской пропиской у больного и отсутствием средств защиты для медиков.

«Мы 45 минут согласовывали вопросы с бориспольской «скорой». Нам говорили, что без направления они не поедут, а где его взять, если врач уже ушел домой? Требовали заключения лаборатории, а получить его не так просто, как кажется. Но, самое интересное, бригада призналась, что у них нет средств индивидуальной защиты. Нам сказали: «Вот, если вы оденете наших работников – приедем, не оденете – не приедем». Не знаю, что там в «скорых» столицы, но бориспольские – «голые», – констатировал Евгений Черенок.

Он отметил, что у чиновников любимая игра – «футбол», перенаправлять туда, где никто ничего не решает.

«Мы семь кругов ада прошли за тот вечер. Диспетчер «103» в один из звонков рекомендовала вести нашего парня в Александровскую больницу в Киев. Она рассказывала: «Наши «скорые» туда не ездят. Вызывайте частную». При чем частная «скорая» к госпитализации больного COVID? Наконец, в 18:05 бригада ЭМП повезла пациента в Киев. Но в 19:48 нам стало известно, что дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации», – добавил директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи.

В итоге парня вернули домой на самоизоляцию.

По мнению Евгения Черенка, чтобы подобные случаи не повторялись, необходимо выработать четкий алгоритм действий: «Нужно сказать, что прописка не имеет значения при коронавирусе. Сейчас все кричат, что проблема в отсутствии мест для госпитализации. Проблема другая – логистика на нуле. Речь идет об одном случае, а если их будет десять? А если у кого-то прописка в Луганске? Его туда везти? Или куда? Но эта проблема – решаемая. За день можно разработать алгоритмы и утвердить их».

Как сообщал УНИАН по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.