Степанов: самые тяжелые недели борьбы с коронавирусом в Украине еще впереди

Министр здравоохранения сообщил об утверждении единого государственного протокола лечения для больных COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что самые тяжелые недели борьбы с коронавирусом в Украине еще впереди.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Министр уверен, что для эффективной поддержки украинцев Минздрав должен быть открытым и понятным.

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Также Степанов перечислил главные достижения его ведомства за последнее время.

"Самое главное - мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - заявил Степанов.

Также он обратился к врачам и поблагодарил их за преданность делу, силу и мужество в спасении человеческих жизней.

"Я знаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Их множество. Я благодарю, что вы обращаете наше внимание на те вопросы, которые необходимо решать в первую очередь. К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой", - заверил Степанов.

Кроме того, министр обозначил сегодняшние вызовы, для решения которых прилагаются все силы.

"Медики первичной экстренной помощи - мы детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты, и вынесли его в приказ. Конечно, вы на передовой этой войны, конечно, вы должны получать это повышение, и вы его получите. Медицинские работники, которые работают в неукомплектованном штате, без надлежащей защиты и поддержки - мы работаем круглосуточно, чтобы вы могли работать защищенными и в нормальных условиях", - заявил министр.

Также Степанов сообщил, что после его прихода в Минздраве все пока реализуется в ручном режиме, в том числе управление всеми процессами в реальном времени, налаживание и восстановление связей между различными направлениями и медицинскими учреждениями.

"Это большая ответственность. Ведь сейчас нет ничего важнее, чем люди, их жизнь и здоровье. За это мы боремся круглосуточно, шаг за шагом решая проблемы. Тяжелые недели впереди. Но я уверен, что, сплотившись, украинский народ победит любую напасть, в том числе коронавирус. Только вместе мы можем уменьшить разрушительные последствия пандемии", - заявил он.

Степанов напомнил и об ужесточении карантинных мер ради безопасности украинцев. "Оставайтесь дома. Карантин - это не каникулы. Это война с невидимым врагом, и вы - первая линия защиты", - призвал Степанов.

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