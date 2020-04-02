Почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких.

85% умерших от коронавируса украинцев были старше 50 лет.

Об этом Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщает в Facebook.

"85% людей, умерших от COVID-19, имели возраст старше 50-ти лет. Почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких", - говорится в сообщении.

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В целом по состоянию на 2 апреля от COVID-19 в Украине скончались 20 человек: 15 женщин и 5 мужчин.

В частности, среди мужчин в возрасте 40-49 лет - 1 человек; в возрасте 60-69 лет - 1; в возрасте 80-89 лет – 1, в возрасте 50-59 лет - 2.

Также среди женщин в возрасте 50-59 лет - 6; 60-69 лет - 5; 70-79 лет - 2 и 30-39 лет - 2.

При этом уточняется, что трое из всех умерших до появления клинических симптомов в течение последних 14 суток путешествовали за границу.

Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а от момента госпитализации до смерти — 4 дня.

"Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в сообщении.

Также все люди, что умерли от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

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