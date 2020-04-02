Инфицированная COVID-19 сотрудница мэрии Одессы работала в отдельном здании - горсовет
Инфицированная COVID-19 сотрудница мэрии Одессы, о которой стало известно вчера вечером, работала с документами в отдельном здании.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, женщина работала с документами в отдельном здании, расположенном во дворе мэрии.
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«Сотрудники департамента, которые с ней контактировали, на самоизоляции. Все дальнейшие рекомендации ждем от СЭС», - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что сотрудница неделю не посещала мэрию, поскольку у нее были симптомы ОРВИ, и она лечилась дома.
В пресс-службе Одесской областной государственной администрации уточнили, что инфицирована сотрудница горсовета, 1977 г. р.
«Она обратилась за медицинской помощью в Одесскую городскую инфекционную больницу 31 марта. По словам больной, за последние 14 дней она за границу не выезжала. Сейчас определяется круг контактных лиц по месту работы и проживания», - сообщили в ОГА.
Таким образом, в Одесском регионе лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщал УНИАН, вечером 1 апреля стало известно, что коронавирус обнаружен у сотрудника департамента обращений граждан Одесского горсовета.
Вице-мэр Одессы Павел Вугельман сообщил, что все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин. Также вчера руководство города приняло решение - отправить многих сотрудников, работающих в административном здании мэрии на Думской площади, 1, на удаленную работу.
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