Инфицированная COVID-19 сотрудница мэрии Одессы работала в отдельном здании - горсовет

Сейчас определяется круг контактных лиц по месту работы и жительства сотрудницы горсовета.

Инфицированная COVID-19 сотрудница мэрии Одессы, о которой стало известно вчера вечером, работала с документами в отдельном здании.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, женщина работала с документами в отдельном здании, расположенном во дворе мэрии.

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«Сотрудники департамента, которые с ней контактировали, на самоизоляции. Все дальнейшие рекомендации ждем от СЭС», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудница неделю не посещала мэрию, поскольку у нее были симптомы ОРВИ, и она лечилась дома.

В пресс-службе Одесской областной государственной администрации уточнили, что инфицирована сотрудница горсовета, 1977 г. р.

«Она обратилась за медицинской помощью в Одесскую городскую инфекционную больницу 31 марта. По словам больной, за последние 14 дней она за границу не выезжала. Сейчас определяется круг контактных лиц по месту работы и проживания», - сообщили в ОГА.

Таким образом, в Одесском регионе лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 апреля стало известно, что коронавирус обнаружен у сотрудника департамента обращений граждан Одесского горсовета.

Вице-мэр Одессы Павел Вугельман сообщил, что все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин. Также вчера руководство города приняло решение - отправить многих сотрудников, работающих в административном здании мэрии на Думской площади, 1, на удаленную работу.

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