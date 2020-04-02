Получение больницами средств защиты будет проверяться - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больницы будут проверять на наличие медицинских масок, респираторов, перчаток и других средств защиты, которые центральная власть передает в регионы.
Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский сказал на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.
«К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы относительно того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены», - сказал Зеленский.
Сейчас количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 804, в том числе за последние сутки зафиксировано 135 новых случаев. Из 20-ти умерших в Украине почти все имели хронические болезни в тяжелой форме, в частности, сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет и др.
«Надо постоянно говорить о группах риска и подчеркивать, что мы все - и власть, и общество - должны беречь наших стариков и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Акцентировать на этом надо постоянно», - подчеркнул президент.
На совещании также отмечалось, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания, а небольшое повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.
Также было решено провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на топливо, которые в последнее время увеличились на несколько гривен.
Дополнительно говорилось о координации взаимной медицинской помощи с Италией.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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