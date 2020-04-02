Отжимания, мытье рук и выпекание хлеба: патрульные Львовщины показали, как проходит карантин в их семьях (видео)

Полицейские призывают соблюдать карантин, ведь его продолжительность зависит от каждого гражданина.

Многодетные папы патрульные полицейские Львовской области сняли видео о том, как проходит карантин в их семьях и чем они развлекают детей после рабочей смены.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Таким образом правоохранители призывают всех, кто имеет такую возможность, оставаться дома, чтобы не подвергать опасности свои семьи.

В частности, во время карантина они отжимаются от пола, играют в шахматы, тщательно моют руки, учат уроки и даже пекут хлеб.

Патрульный Дмитрий Кирчарский подчеркнул, что сейчас у каждого появилась возможность побыть с семьей, уделить детям больше времени и внимания, сделать то, на что раньше не хватало времени.

А отцу 5 дочерей Владимиру Коломийцу, например, на карантине приходится накручивать девочкам волосы, а также вместе с ними даже печет хлеб. Он подчеркнул, в частности, что продолжительность карантина зависит от каждого гражданина.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели 935 817 человек, умерли от болезни 47 208 человек.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.