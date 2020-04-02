Собаку - можно, ребенка - нельзя: Комаровский раскритиковал правительство из-за карантина
Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили 1 апреля решением Кабинета министров. Так, правительство запретило выходить на улицу более двух человек, также нельзя ходить в парк, появляться на улице без маски.
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Доктор Комаровский жестко отреагировал на решение правительства ужесточить карантин и написал свое мнение в своем официальном Telegram-канале.
Известный украинский педиатр возмутился тем, что собаку в парке выгуливать можно, а ребенка теперь нельзя.
"Наше чудесное и заботливое правительство решило, что "запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости". Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя", - написал Комаровский.
Как известно, Комаровский неоднократно отмечал, как губительно для иммунной системы человека нахождение без свежего воздуха. Запрет прогулок может очень серьезно отразится на иммунитете, который, естественно, снизится.
В новый список запретов от Кабмина вошли такие действия:
- Запрещено в общественных местах находиться без маски или респиратора
- Нельзя ходить по улице компаниями больше двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей)
- Запрещено быть в общественных местах детям младше 16 лет без сопровождения совершеннолетних
- Запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (можно только для выгуливания домашних животных или по служебной необходимости)
- Нельзя посещать спортивные и детские площадки
- Запрещено проводить массовые мероприятия для более 10-ти человек.