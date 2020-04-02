На Киевщине подтвердили коронавирус у 64 человек, трое умерли - ОГА
13:50, 02 апреля 2020Страна
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Еще 258 жителей столичного региона проверяют на наличие болезни.
На Киевщине от коронавируса умерли три человека / "Информатор"
В Киевской области по состоянию на утро 2 апреля подтверждено коронавірусну болезнь у 64 человек.
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
Двум пациентам из Броваров и Белой Церкви удалось выздороветь. Трое умерли.
География распространения заболевания в Киевской области выглядит следующим образом:
- 12 – в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, пос. Софиевская Борщаговка, пос. Тарасовка;
- 6 – г. Борисполь;
- 3 – г. Белая Церковь;
- 3 – г. Бровары;
- 2 – г. Ирпень;
- 2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи;
- 1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин,
- 1– пгт Ворзель;
- 1 – г. Гостомель;
- 2 – г. Буча;
- 1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;
- 1 – в Броварском р-не, с. Зазимье;
- 1 – в Ставищенском р-не, пгт Ставище;
- 1 – в Макаровском р-не, с. Мостище.
По возрасту заболевшие:
- 1 – 10 лет – 4,7 %;
- 11 – 20 лет – 3,1%;
- 21 – 30 лет – 7,8%;
- 31 - 40 лет – 25%;
- 41 – 50 лет – 32,8 %;
- 51 – 60 лет – 21,9%;
- 61-70 лет – 1,6% ;
- более 70 лет – 3,1%.
В ОГА добавили, что подозрения на заражение имеют 258 человек из ряда районов области. Кроме того, установлено медицинское наблюдение за 701 контактным лицом.
Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса, больных уже свыше 160.
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