На Киевщине подтвердили коронавирус у 64 человек, трое умерли - ОГА

Еще 258 жителей столичного региона проверяют на наличие болезни.

В Киевской области по состоянию на утро 2 апреля подтверждено коронавірусну болезнь у 64 человек.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Двум пациентам из Броваров и Белой Церкви удалось выздороветь. Трое умерли.

География распространения заболевания в Киевской области выглядит следующим образом:

12 – в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, пос. Софиевская Борщаговка, пос. Тарасовка;

6 – г. Борисполь;

3 – г. Белая Церковь;

3 – г. Бровары;

2 – г. Ирпень;

2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи;

1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин,

1– пгт Ворзель;

1 – г. Гостомель;

2 – г. Буча;

1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;

1 – в Броварском р-не, с. Зазимье;

1 – в Ставищенском р-не, пгт Ставище;

1 – в Макаровском р-не, с. Мостище.

По возрасту заболевшие:

1 – 10 лет – 4,7 %;

11 – 20 лет – 3,1%;

21 – 30 лет – 7,8%;

31 - 40 лет – 25%;

41 – 50 лет – 32,8 %;

51 – 60 лет – 21,9%;

61-70 лет – 1,6% ;

более 70 лет – 3,1%.

В ОГА добавили, что подозрения на заражение имеют 258 человек из ряда районов области. Кроме того, установлено медицинское наблюдение за 701 контактным лицом.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса, больных уже свыше 160.