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На Киевщине подтвердили коронавирус у 64 человек, трое умерли - ОГА

13:50, 02 апреля 2020
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На Киевщине от коронавируса умерли три человека / "Информатор"

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Двум пациентам из Броваров и Белой Церкви удалось выздороветь. Трое умерли.

География распространения заболевания в Киевской области выглядит следующим образом:

  • 12 – в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, пос. Софиевская Борщаговка, пос. Тарасовка;
  • 6 – г. Борисполь;
  • 3 – г. Белая Церковь;
  • 3 – г. Бровары;
  • 2 – г. Ирпень;
  • 2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи;
  • 1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин,
  • 1– пгт Ворзель;
  • 1 – г. Гостомель;
  • 2 – г. Буча;
  • 1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;
  • 1 – в Броварском р-не, с. Зазимье;
  • 1 – в Ставищенском р-не, пгт Ставище;
  • 1 – в Макаровском р-не, с. Мостище.

По возрасту заболевшие:

  • 1 – 10 лет – 4,7 %;
  • 11 – 20 лет – 3,1%;
  • 21 – 30 лет – 7,8%;
  • 31 - 40 лет – 25%;
  • 41 – 50 лет – 32,8 %;
  • 51 – 60 лет – 21,9%;
  • 61-70 лет – 1,6% ;
  • более 70 лет – 3,1%.

В ОГА добавили, что подозрения на заражение имеют 258 человек из ряда районов области. Кроме того, установлено медицинское наблюдение за 701 контактным лицом.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса, больных уже свыше 160.

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