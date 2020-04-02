Все водители общественного транспорта в Киеве ежедневно проходят медосмотр – Кличко

Если у кого-то из них обнаруживают первые признаки заболевания, работника сразу отстраняют от работы и направляют к врачам.

Все водители столичного общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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В частности, его спросили, почему Киев не использует опыт Львова по проверке COVID-19 всех сотрудников коммунальной сферы и врачей.

"Насколько я знаю, во Львове провели экспресс-тестирование водителей общественного транспорта и получили два положительные результаты... Эти тесты пока что проверяют в лаборатории. Напомню, что экспресс-тесты на 100% не могут определить болен ли человек - окончательный диагноз можно поставить только после лабораторного обследования", - сказал Кличко.

Он напомнил, что COVID-19 имеет достаточно долгий инкубационный период, поэтому симптомы и антитела, на которые реагирует экспресс-тест, могут появиться не сразу.

"Хочу подчеркнуть, что столичная власть руководствуется протоколами и рекомендациями от китайских специалистов, которым удалось остановить пандемию. Мы на контакте также с итальянскими, испанскими экспертами, сейчас общаемся и с американскими коллегами. И все они подтверждают, что массовое экспресс-тестирование не дает окончательного результата", - рассказал городской голова.

Он подчеркнул, что все водители столичного общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр. "Все 700 водителей, которые сегодня выходят на маршруты общественного транспорта в нашем городе, ежедневно проходят медицинский осмотр. Если у кого-то обнаруживают первые признаки заболевания, работника сразу отстраняют от работы и направляют к врачам", – подчеркнул Кличко.

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