В Чернигове заработали продовольственные рынки (фото)

В частности, сейчас работают Центральный рынок, рынок в микрорайоне Масаны и рынок «Нива». Всего в городе - 10 рынков.

В Чернигове возобновили работу продовольственные рынки после временного закрытия из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня работают Центральный рынок и рынок в микрорайоне Масаны.

Также жители города сообщают о возобновлении работы рынка «Нива».

Корреспондент УНИАН побывала на рынке в микрорайоне Масаны и на Центральном рынке.

В частности, на рынке в микрорайоне работает только часть киосков, ведется торговля хлебом, овощами, фруктами и др. Там есть объявления об опасности коронавируса и то, что разрешена торговля только продуктами. Также посетителей предупреждают о социальной дистанции ​​в 1,5 метра. На входах в павильон этого рынка есть намоченные коврики, чувствуется запах хлора. Почти все посетители в масках и соблюдают дистанции. В то же время ведется торговля и молочными продуктами, которые продают при входе на рынок.

На Центральном рынке Чернигова торгуют продуктами, а также семенным материалом. Большинство продавцов в масках, покупатели - частично, но людей значительно меньше, чем обычно. Социальную дистанцию на Центральном рынке соблюдают не все.

В пресс-службе Черниговского городского совета уточнили, что на уровне города никаких решений относительно рынков не принимали. Кроме того, решение об их закрытии с 23 марта одобряла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Чернигове насчитывается до 10 рынков различной величины.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Министерство здравоохранения разрешило возобновить деятельность продуктовых рынков на время карантина при соблюдении ряда требований, прежде всего, обеспечения персонала и покупателей средствами защиты и соблюдения противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 2 апреля в Черниговской области зафиксировано 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 4 в селе Комаровка Борзнянского района и один в селе Корюковка - у 20-летнего парня, который вернулся из Польши.