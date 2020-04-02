Эксперты рассказали, как избежать бессонницы во время карантина

Главное во время самоизоляции - придерживаться определенного режима.

Пока что до 24 апреля в Украине продолжается карантин из-за распространения коронавируса. Такая резкая смена образа жизни по-разному влияет на людей. Кто-то пытается справиться с перееданием, кто-то - заставить себя больше двигаться, а у кого-то полностью сбился график сна.

Читайте такжеЭксперты посоветовали, какую еду и лекарства взять с собой на карантин (фото, видео)

Как пишет Женский мир, чтобы обеспечить себе 7-8 часов сна и выйти из карантина с минимальным стрессом, постарайтесь придерживаться таких правил:

Следуйте привычному графику. Так, монотонность и одинаковость дней может надоесть, но это действительно помогает лучше уснуть. Даже если вы сейчас в отпуске и никаких глобальных дел дома нет, следуйте распорядку. Определите, когда вы должны ложиться спать, просыпаться, завтракать, убирать, смотреть телевизор, читать, заниматься спортом и т.д.

Просыпайтесь раньше. Даже когда вам некуда спешить, спать до обеда – не лучшая идея. Если вы рано будете просыпаться, то, скорее всего, раньше захотите спать. Возможно вы привыкли вставать очень поздно, тогда попробуйте каждый день вставать на пол часа или на 15 минут раньше, это будет психологически легче, чем сразу заставить себя вставать на 2-3 часа раньше.

Питайтесь правильно. Избегайте кофеина после 5-6 вечера и ужинайте легкими блюдами. Не засиживайтесь допоздна, чтобы голод не заставил вас делать ночные перекусы.

Занимайтесь спортом. Физические нагрузки обеспечат усталось и позволят спать лучше.

Медитируйте. Медитация позволяет снять стресс, вызванный изоляцией, и успокоить нервы.