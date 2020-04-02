"Готовимся к худшему": в Днепре выкопали 600 могил для захоронения умерших от коронавируса
На кладбищах Днепра подготовили 600 могил для захоронения возможных умерших от коронавируса.
Об этом сообщил в Facebook городской голова Борис Филатов.
"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты", - написал он.
Мэр также анонсировал запрет на проведение вскрытия умерших с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус.
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"Выдача тел из моргов умерших будет производиться в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров", - рассказал чиновник.
Филатов также уточнил, что в городе закрыты для посещения парки, скверы, пляжи, зеленые зоны и детские площадки. "Эти территории будет патрулировать полиция и Национальная гвардия. Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс. грн", - уточнил городской голова.
Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области для больных Covid-19 подготовили 18 госпиталей.
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