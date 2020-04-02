В Винницкой области зафиксировано 54 инфицированных коронавирусом, среди них четверо детей - ОГА

Больше всего инфицированных в Виннице - 42 человека.

В Винницкой области зафиксировано 54 инфицированных коронавирусом, среди них - четверо детей.

Об этом председатель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский сообщил во время онлайн-брифинга.

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По его словам, по состоянию на 2 апреля на территории области с начала наблюдений зафиксировано 133 подозрения на коронавирусную инфекцию, в 75 случаях диагноз лабораторно не был подтвержден.

«На утро сегодняшнего дня мы имеем 54 случая подтвержденного коронавируса, в том числе у четырех детей», - сказало Скальский.

«Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в городе Винница - 42, в Гайсине - 2, в Ладыжине - 1, в Винницком районе - 2, Черновицкий район - 2, Жмеринский район - 2, Липовецкий район - 1, Крыжопольский - 2, Хмельницкий - 1», - уточнил председатель ОГА.

Также, по его словам, в области на данное время имеется 3,9 тысячи ПЦР-тестов

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10.00 2 апреля уже зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. В Винницкой области был зарегистрирован 51 случай.