В Киеве зафиксирована первая смерть от коронавируса, больных - более 160 (видео)

Умер 70-летний мужчина.

В Киеве выявлен 161 инфицированный COVID-19, выздоровели 12 человек, один человек умер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Количество киевлян с подтвержденным диагнозом "коронавирус" - 161 человек и, к сожалению, один случай летальный - умер 70-летний мужчина", - отметил он.

По словам Кличко, за минувшие сутки в Киеве зарегистрировано 29 новых случаев заболевания: у 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и у 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет.

"Госпитализированы 18 пациентов. Из них четверо - в клиническую больницу № 5, девять человек - в больницу № 7. Еще трое пациентов - в Александровскую больницу и двое - в больницу № 3. 11 киевлян заболевших лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", - сообщил он.

Киевский городской голова отметил, что 12 пациентов, большинство из которых лечились в Александровской больнице, выздоровели и уже выписаны.

По его словам, сейчас с помощью экспресс-тестов в столице проверено почти 2 тыс. 200 киевлян, лабораторно обработаны 1 тыс. 202 образца и на исследовании в Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины находятся 404 образца.

Кличко напомнил, что в Киеве сейчас тестируют всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10.00 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Летальных - 20 случаев.

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