В ОП анонсировали прибытие вскоре новой партии медицинских масок из Китая

Самолет уже прибыл в КНР, чтобы забрать очередную партию масок.

Из Китая в Украину вскоре доставят несколько партий медицинских масок, которые получат аптеки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

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«Очередной украинский самолет уже в Китае. В этот раз помогаем аптечным сетям перевезти обычные маски для населения. С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме: как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных», - написал Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с оборудованием и медицинскими средствами для борьбы с COVID-19.

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил 250 тыс. быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тыс. респираторов и 10 тыс. комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тыс. трехслойных масок.

29 марта из Китая в Киев прибыл самолет с очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств.

Также 1 апреля в Украину из КНР привезли 100 тыс. ПЦР-тестов.

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