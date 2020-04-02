Работникам экстренной медицинской помощи также увеличат оклады – глава Минздрава
Работники экстренной медицинской помощи включены в перечень специалистов, которым втрое будут увеличены оклады.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщается в Telegram-канале МЗ «Коронавірус_Інфо».
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«В списке специальностей есть, в частности, и все должности «экстренки» - в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Однако возникло недоразумение - мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно», - сказал министр.
По его словам, соответствующая информация появится в течение дня на сайте Минздрава.
«Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно», - сказал Степанов.
Он добавил, что защита врачей является приоритетом, и государство будет уделять повышенное внимание условиям, в которых работают украинские врачи.
Как сообщал УНИАН, согласно приказу Минздрава, медицинским работникам, которые борются с COVID-19, втрое увеличили оклады.
Уже за март медицинские работники, включая медсестер, которые лечат пациентов с лабораторно подтвержденнным COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.
Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.
По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
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