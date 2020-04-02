Украина запускает в производство свои тесты на Covid-19

Планируются поставки отечественных тестов в лаборатории, которые проводят тесты методом полимеразной цепной реакции.

На следующей неделе планируется начать серийное производство отечественных тестов на коронавирусную болезнь.

Читайте такжеВ инфекционной больнице Львова находятся 38 человек, пятеро из них - в тяжелом состоянии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Мы работали с институтом молекулярной биологии, мы работали с другими производителями отечественных тестов. И я думаю, что на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов, и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксированы 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.