Украина запускает в производство свои тесты на Covid-19
11:25, 02 апреля 2020Страна
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Планируются поставки отечественных тестов в лаборатории, которые проводят тесты методом полимеразной цепной реакции.
Иллюстрация / REUTERS
На следующей неделе планируется начать серийное производство отечественных тестов на коронавирусную болезнь.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга.
"Мы работали с институтом молекулярной биологии, мы работали с другими производителями отечественных тестов. И я думаю, что на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов, и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксированы 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
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