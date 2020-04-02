В инфекционной больнице Львова находятся 38 человек, пятеро из них - в тяжелом состоянии
В Львове в областной инфекционной больнице на госпитализации находятся 38 человек, пятеро из них - в тяжелом состоянии, одного человека подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает пресс-служба горсовета.
Он напомнил, что в городе массово тестируют на коронавирус работников коммунальных и социальных служб.
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"Сначала мы выявляем людей, у которых есть подозрение, затем делаем дополнительные тесты. Главное - чтобы человек сам понимал, что от нее зависит", - сказал мэр.
По состоянию на сегодня во Львовской области подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел.
Как сообщал УНИАН, в центре Львова установили гигантскую маску.
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