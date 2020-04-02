Минздрав предупреждает: большинство жертв коронавируса в Украине были людьми преклонного возраста (видео)

В Минздраве подчеркнули, что возраст и сопутствующие заболевания оказались основными предикторами смертности среди людей с COVID-19.

Большинство среди 20 жертв коронавируса в Украине были людьми старше 50 лет. К тому же, у большинства из них были тяжелые сопутствующие заболевания.

Об этом во время брифинга 2 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, призвав людей старшего возраста придерживаться карантина и режима жесткой самоизоляции.

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"Среди 20 умерших – 15 женщин и 5 мужчин. В основном они старше 50 лет. Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и сопутствующие заболевания оказались основными предикторами смертности среди людей с COVID-19", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на четверг, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 804 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них – 20 летальных и 13 человек выздоровели.

Ранее Ляшко заявил, что подтвержденные случаи коронавируса в Украине свидетельствуют о том, что болезнь поражает людей в возрасте от 30 до 69 лет. Но больше всего инфицированных выявлено среди пациентов 50-59 лет, добавил он, подчеркнув, что болеют преимущественно женщины.

Он также подчеркнул, что не все смерти больных на коронавирус украинцев вызваны именно этой инфекцией. В статистику попадают пациенты, у которых был диагностирован COVID-19.

Особенно высокая смертность наблюдается среди группы инфицированных, больных диабетом.

Также, по словам Ляшко, в Украине госпитализировано 20 детей с диагнозом коронавирус, еще 26 человек – медицинские работники.

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