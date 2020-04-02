В ВСУ выявлен первый случай коронавирусной болезни

Коронавирусная инфекция обнаружена у работницы ВСУ - врача Хмельницкого военного госпиталя.

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной инфекцией, вызванной новым коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие трое суток - 72 человека.

«Работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом - пневмония. В тот же день методом ПЦР диагностировано заболевание COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное», - сообщили в командовании.

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Также указывается, что в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым сегодня будет проведено лабораторное обследование методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больного проведена дезинфекция.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10.00 2 апреля зафиксировано 804 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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