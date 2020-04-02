В Украине зафиксировали уже более 800 случаев коронавируса (видео)

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

Читайте такжеВ Украине до сих пор остается один регион, где не зарегистрировали коронавирус

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 135 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

▪️Винницкая область — 51 случай;

▪️Волынская область — 10 случаев;

▪️Днепропетровская область — 10 случаев;

▪️Донецкая область — 7 случаев;

▪️Житомирская область — 6 случаев;

▪️Закарпатская область — 1 случай;

▪️Запорожская область — 19 случаев;

▪️Ивано-Франковская область — 74 случая;

▪️Кировоградская область — 7 случаев;

▪️г. Киев — 160 случаев;

▪️Киевская область — 64 случая;

▪️Львовская область — 11 случаев;

▪️Луганская область — 3 случая;

▪️Одесская область — 14 случаев;

▪️Полтавская область — 5 случаев;

▪️Ривненская область — 19 случаев;

▪️Сумская область — 26 случаев;

▪️Тернопольская область — 106 случаев;

▪️Харьковская область — 1 случай;

▪️Херсонская область — 4 случая;

▪️Хмельницкая область — 6 случаев;

▪️Черновицкая область — 143 случая;

▪️Черкасская область — 54 случая;

▪️Черниговская область — 3 случая.

Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областях и Севастополю отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине было зафиксировано 794 случая коронавируса, из них 20 - летальных.

Читайте также: