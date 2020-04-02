Опорная больница в Одессе оказалась неготовой к лечению больных коронавирусом (видео)

Волонтеры, которые пытаются обеспечить больницу, говорят, что это не единственное заведение, которое готово к борьбе с коронавирусом только в чиновничьих отчетах.

После видеообращения одесских врачей, которые жаловались на неготовность своего заведения к приему первой волны инфицированным новым коронавирусом COVID-19, в больницу наведались члены областного антикризисного штаба.

Чиновники сразу же заявили – определяли больницу опорной по информации ее руководителя, и именно он будет отвечать за неправдивость своих слов, говорится в сюжете ТСН.

"У нас для вас есть весьма печальная удручающая информация, но мы больше не можем о ней молчать", - говорится в видеообращении врачей.

Они говорят об этом первыми среди украинских медиков. Что больница, которую определили опорной в борьбе с коронавирусом, - неготова. Нет средств защиты, не хватает оборудования и даже персонала. Ведь за последний месяц из заведения начали массово увольняться врачи, медсестры и санитарки. Об этом говорят уже коллеги тех, кто записал видеообращение.

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"Нас просто бросили под танки. Всего заявленного в больнице нет - нет аппаратов, нечем лечить, нет спецодежды. Люди идут за свой счет или увольняются, потому что боятся, потому что незащищенные".

Директор больницы инициативе подчиненных возмущен. Уверяет, они не компетентны и 90% их обращения - неправда. Но дальше - повторяет практически то же, что и врачи.

"У нас нет медикаментов, у нас мало расходных материалов и аппаратов. Мы не готовы к инфекционному профилю. Мы можем принять 100-120 человек. В случае массового наплыва, когда мы положим в коридоры людей, будет 150. Больше мы не вытянем ни коечным фондом, ни медицинским персоналом", - сказал генеральный директор Одесского областного клинико-медицинского центра Вадим Шухтин.

Областные чиновники утверждают, что выбрали больницу опорной по отчету главного врача о ее состоянии. Глава облгосадминистрации в Facebook отписал: руководитель учреждения несет юридическую ответственность за достоверность предоставленных данных. В медучреждении подчеркивают - с момента, когда предоставляли цифры, ситуация изменилась.

"После того, как объявили больницы, которые будут заниматься коронавирусом, многие уволились. И после вчерашнего интервью я не знаю, сколько будет сегодня", - говорит Вадим Шухтин.

"НСЗУ вам предоставляет данные февральские. Мы с вами живем 1 апреля в условиях карантина. Поэтому сведения значительно разнятся. Не было у них связи с эпидемиологами, которые бы им объяснили, что 300 соматических коек никак не могут принять 300 инфекционных больных", - говорит медицинский директор Одесского областного клинического центра Алла Сверчкова.

Волонтеры, которые пытаются обеспечить больницу всем - от масок до кислородных цистерн, говорят, что это не единственное заведение, которое готово к борьбе с коронавирусом только в чиновничьих отчетах.

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"Средства защиты, аппаратуру, расходные материалы, медикаменты, все просят в больницах, почти ничего нет сейчас. Ни у кого, ни у одной больницы. Нужно не стесняться об этом говорить. Сейчас не то время, когда нужно создавать картинку", - говорит руководитель волонтерской организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

После огласки областная власть срочно проверила больницу и созвала экстренный брифинг, где признала проблему и обещала помочь.

"Мы формируем пакет средств индивидуальной защиты, который будет направлен во все больницы на все мобильные бригады области, в частности на больницу водников (областной клинико-медицинский центр). Возможно, будет аппаратура, которую мы также распределим на больницы первой волны", - сказал глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Однако волонтеры говорят, закрыть все потребности сейчас просто невозможно. И дело даже не в деньгах. Дефицит защитного снаряжения, аппаратов искусственной вентиляции легких и препаратов сейчас во всем мире.

Как сообщал УНИАН, ранее Минздрав определил 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов с COVID-19, состояние которых ухудшается.

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