В Херсонской области подтвердили три новых случая коронавируса, один из них летальный
В Херсонской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом.
Один из этих случаев оказался смертельным, сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев на странице в Facebook.
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"В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, Гусев не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания.
По его словам, состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику.
Как рассказал в своем видеообращении заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков, в городе подтвердили первый случай заражения коронавирусом у 42-летнего мужчины.
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"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус", - сказал Козаков.
Семью больного, а также врачей, которые контактировали с инфицированным, отправили на обсервацию. В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.
Также заместитель мэра отметил, что в полночь Херсон будет закрыт на карантин, а на въездах и выездах города будет установлено 5 блокпостов.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине зарегистрировано уже 794 случая заражения коронавирусом.
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