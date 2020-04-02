В Одессе коронавирус диагностировали у сотрудника мэрии

Диагноз сотрудника горсовета подтвердился вечером 1 апреля.

В Одессе у сотрудника департамента обращений граждан Одесского горсовета диагностировали коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

По его словам, в условиях карантина большинство сотрудников мэрии, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности города, находились на своих рабочих местах.

"Однако, сегодня у одного из сотрудников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19. Все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин", - сообщил Вугельман.

Как подчеркнул вице-мэр, специалисты этого подразделения городского совета, находящиеся в прямом контакте с горожанами, "приняли удар на себя".

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В среду, 1 апреля, руководство города приняло решение - отправить многих сотрудников, работающих в административном здании мэрии на Думской площади,1, - на удаленную работу.

Вугельман утверждает, что, несмотря на технические сложности, эта мера не повлияет на качество работы городской власти.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, диагноз сотрудника горсовета подтвердился вечером 1 апреля. До этого он неделю лечился дома, но состояние ухудшилось, и поэтому провели соответствующую диагностику.

В настоящее время этот человек находится в Одесской городской клинической инфекционной больнице.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что в Одесской области COVID-19 диагностирован у 14 человек.

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