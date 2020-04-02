В Ивано-Франковске в перинатальном центре умерла вторая женщина с коронавирусом

У обеих женщин экспресс-тесты коронавирус не показали, но его уже подтвердили ПЦР-тесты.

30 марта в перинатальном центре Ивано-Франковска умерли сразу две женщины, тесты которых уже после смерти показали инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, пишет hromadske.

Ранее сообщалось о 37-летней роженице, которая умерла после рождения ребенка.

Вторая умершая - 60-летняя женщина, у которой была гинекологическая патология. У обеих женщин экспресс-тесты коронавирус не показали, их подтвердили уже ПЦР-тесты.

"Учитывая, что они были в одном отделении, приняли мазок и у той, и у той женщины. И так получилось, что они обе умерли в один день. Хоть и сначала как и у первой, так и у второй взяли экспресс-тесты, и у обоих были отрицательные", - сказал Чемный.

Несмотря на то, что обе женщины были в больнице длительное время (37-летняя с 10 марта, 60-летняя - с 3-го), представитель ОГА сомневается в инфицировании их от врачей или других пациентов.

"Значит или родственники приносили там продукты и, скорее всего, были носителями, или... говорить о том, что женщина заразилась в больнице, или одна, или вторая, говорить трудно, потому что к тому времени, кто бы что ни говорил, у нас информации о подозрении на коронавирусной инфекции среди пациентов и персонала не было вовсе. Уже после того, как эти женщины умерли, а оказалось, что в них коронавирус, мы начали проверять весь персонал", - сказал он.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: зарегистрировано уже 794 случая инфицирования

В итоге проверка выявила коронавирус у четырех работников больницы.

"Сегодня (1 апреля - ред.) я дал поручение руководителю перинатального центра, чтобы он провел у всех, кто контактировал НЕ экспресс-тесты, а биомазки на ПЦР-диагностику. Всех врачей, медсестер, кто там был, где, как. Всех, кто контактировал с этими умершими женщинами", - отметил Чемный.

Он также добавил, что обе умершие женщины имели тяжелые сопутствующие патологии, у них было ожирение, гипертоническая болезнь, а у 60-летней женщины также был сахарный диабет.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Ивано-Франковске в перинатальном центре умерла роженица, которая вернулась из Польши. Она поступила на плановое лечение с хронической артериальной гипертензией, однако без признаков ОРВИ, в начале марта, но скрывала от врачей, что была за границей.

10 марта ее госпитализировали в реанимацию из-за повышения давления.

29 марта у женщины повысилась температура и только тогда она сообщила врачам, что приехала из Польши. В тот же день у роженицы начались роды, родилась девочка весом 2,5 кг. Ребенок не имеет признаков заболеваний.

Женщина после родов была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких и умерла.

Читайте также: