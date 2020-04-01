На Тернопольщине количество больных коронавирусом превысило сотню

Сегодня обнаружили восемь новых больных.

На Тернопольщине количество людей, заразившихся коронавирусом, превысило сотню.

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Как сообщили УНИАН в городском штабе по борьбе с коронавирусом, сегодня по состоянию на 22:00 зафиксировано 8 новых лабораторно подтвержденных больных.

Следовательно, общее количество инфицированных составило 106 человек.

Из них 77 – жители Монастырисского района (1 умер), 14 – жители Залещицкого района, 7 – жители Козовского района, 3 – жители города Тернополя, 2 – жители Кременецкого района, 1 – житель Бучацкого района, 1 – житель Тернопольского района, 1 – житель Бережанского района.

В то же время председатель Монастырисского районного штаба по борьбе с коронавирусом Павел Дронь утверждает, что по состоянию на 20:00 в районе было уже 78 человек, инфицированных коронавирусом.

Среди них 32 медика (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер), 5 детей, 3 госслужащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель, 1 спасатель, 1 глава ОТГ.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано уже 794 случая заражения коронавирусом.

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