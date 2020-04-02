Комаровский посоветовал Светлане Лободе, как поддерживать иммунитет при пандемии коронавируса (видео)

Знаменитости обсудили, как защититься от вируса.

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, провела прямой эфир в Instagram со знаменитым украинским доктором Евгением Комаровским.

Как сообщила Лобода, она уже четыре недели находится на карантине с няней и дочками. Педиатр рассказал певице, как понять, что близким нужно вызвать "скорую". Медик посоветовал обзавестись пульсоксиметром, который покажет, хватает ли человеку кислорода. При нехватке кислорода нужно срочно обратиться к врачу.

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Комаровский также объяснил Светлане Лободе, что для поддержки иммунитета нужно активно заниматься физкультурой. Врач отметил, что важно сидеть дома, а на улице ни к чему не прикасаться. Комаровский советует подниматься пешком, а не в лифте, где больной прикасается к стенам и кнопкам. Следует мыть руки и надевать маску.

"Он передается не столько по воздуху, сколько через руки", - предупредил эксперт.

Как считает доктор Комаровский, перчатки ничего не решают, ведь и в них можно прикоснуться к лицу или неправильно снять их:

"Перед входом в дом лучше иметь дезинфицирующие коврики. Хочу, чтобы вы понимали, когда нужно дезинфицировать одежду. Если ты терся о стены лифта или на тебя чихали и кашляли – только в этом случае нужна обработка. Если гуляли в одиночестве – не нужна. Лучше всего иметь несколько комплектов одежды. Сняли, закрыли на балконе на пару дней – и можете снова надевать. Если на солнце висит, достаточно двух часов. Солнце убивает все".

Проводить уборку лучше всего с отбеливателем. Но надевайте перчатки, когда убираетесь. Протерли хлоркой поверхность – не вытирайте сразу насухо, пусть постоит 10-15 минут.

По словам Комаровского, сложно определить, от чего умер человек.

"Вот умер человек от гипертонического криза или от инфаркта, взяли мазок и нашли коронавирус. Он от чего умер: от коронавируса или от инфаркта? Точно так же: умирает двенадцатилетний ребенок, а вы уверены, что он умер не от аллергии на антибиотики?" - задался вопросом педиатр.

Комаровский отметил, что когда в 2002 разгорелся коронавирус SARS, ожидали серьезную эпидемию, однако он внезапно остановился. Это может случиться и при Covid-19.

"Если придет жара, однозначно сдвиг будет в лучшую сторону. На это надо рассчитывать", - заявил Комаровский.

Лобода спросила, возможна ли повторная вспышка в Китае. Комаровский ответил, что страна пускает только собственных граждан и перед въездом проверяет на коронавирус. Китайцы не могут попасть домой, если у них обнаружат инфекцию. Медик уверен: в ближайшие месяцы наука получит ответы на вопросы. Важно узнать, сколько формируются и живут в крови антитела, а также выяснить, мутирует ли коронавирус. Если он не мутирует, нужна вакцина. Если иммунитет окажется стойким, вакцина может не пригодиться.

"Чтобы кто-то тяжело заболел коронавирусом, выздоровел и опять тяжело заболел - такого еще не было, - успокоил медик. - Были случаи, когда человек выздоровел, показал отрицательный результат, а через три недели у него сопли и вроде как результат опять положительный".

По словам Комаровского, при повторном заражении в крови должны быть антитела, поэтому болезнь проходит в легкой форме.

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