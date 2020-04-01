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Коронавирус в Украине: зарегистрировано уже 794 случая инфицирования

22:20, 01 апреля 2020
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В Украине уже 20 смертей от коронавируса / Фото: facebook/cvODA

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Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случая COVID-19.

Как сообщается, всего в Украине афиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.

В общем 13 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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