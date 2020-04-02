Лечение коронавируса: какие препараты используют при Covid-19 в мире и Украине

Страны мира для лечения коронавируса используют собственные протоколы и методы.

Сейчас наиболее перспективными в лечении нового коронавируса называют уже известные лекарства от малярии и ВИЧ. Однако ВОЗ еще не разработала конкретный протокол лечения Covid-19, и поэтому каждая страна использует свои собственные методы и наработки.

Лечение коронавируса: позиция ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения отобрала четыре варианта наиболее перспективных методов лечения: экспериментальный противовирусный препарат Ремдесивир; лекарства от малярии Хлорохин и Гидроксихлорохин; комбинированние препаратов против ВИЧ Лопинавир и Ритонавир; последняя комбинация в комплексе с препаратом Интерферон-бета.

При этом известно, что исследование препаратов против ВИЧ в Китае на пациентах с коронавирусом провалилось, однако ВОЗ уверена, что новое более масштабное исследование с большим разнообразием пациентов является оправданным, отмечает Science.

Сотрудница отдела ВОЗ по вакцинам и биологическим препаратам Ана Мария Энао-Рестрепо также отметила, что препараты подбирадись также и с тем учетом, чтобы быть в достаточных количествах для лечения значительно числа пациентов.

Как лечат коронавирус в мире

Президент США Дональд Трамп сообщил, что органы здравоохранения США одобрили лекарственное средство для борьбы с малярией в качестве средства для противодействия коронавируса COVID-19.

По его словам, "хлорохин - лекарство, которые используются для лечения малярии и серьезных форм артрита, показал хорошие начальные результаты при использовании для лечения людей с заражением COVID-19".

"Клинические испытания ряда новых видов терапии уже идут для того, чтобы американцы как можно быстрее получили доступ к лекарствам различных видов. Мы продолжим работать над выявлением безопасных и наиболее эффективных лекарств", - отметил Трамп.

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Японские лекарства от гриппа

Китайские медики заметили, что препарат, которое используется в Японии для лечения новых штаммов гриппа, оказался эффективным для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Представитель китайского министерства науки и техники Чжан Синьминь заявил, что препарат под названием Favipiravir (торговая марка Avigan), разработанный дочерней компанией Fujifilm, дал обнадеживающие результаты при клинических испытаниях с участием 340 пациентов в Ухане и Шэньчжэне.

"Он имеет высокую степень безопасности и явно эффективен в лечении", - уточнил Чжан.

Пациенты, которым дали лекарство в Шэньчжэне, дали отрицательный результат анализ на вирус в среднем через четыре дня после заражения, тогда как те, кто не принимал лекарства - в среднем через одиннадцать.

Более того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которых лечили Favipiravir, по сравнению с 62% улучшения без препарата.

Favipiravir потребует одобрения правительства Японии для полномасштабного применения на пациентах с Covid-19. Это может произойти уже в мае.

Парацетамол или Ибупрофен

ВОЗ рекомендовала для сбивания высокой температуры при коронавирусе принимать лекарство парацетамол.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендовали использовать при подозрении на коронавирус другой популярный противовоспалительный препарат ибупрофен.

Перед рекомендацией ВОЗ, в Минздраве Франции сообщили, что прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств может усугубить заболевания коронавирусом из-за маскировки симптомов.

Но клинических исследований, которые связывали бы этот противовоспалительный препарат с повышенным уровнем смертности в случае заболеваемости коронавирусной инфекцией до сих пор нет.

Уже вскоре после первого заявления, ВОЗ все же изменила свое мнение относительно ибупрофена. "На основе имеющейся сегодня информации ВОЗ не отказывает от приема ибупрофена", - заявили в организации и отметили, что кроме уже известных побочных эффектов не существует других негативных последствий приема ибупрофена для пациентов с COVID-19.

Вместе с тем, ученые из разных стран все равно склоняются к использованию парацетамола для снижения температуры при коронавирусе хотя бы потому, что он имеет меньше побочных эффектов.

"Нестероидные препараты, такие как ибупрофен, если их принимать в течение долгого времени, могут вызвать раздражения желудка и нагрузку на почки. А это опасно для пациентов со склонностью к заболеваниям желудка и почек", - заявил преподаватель и научный консультант Ливерпульской школы тропической медицины Том Уингфилд.

Парацетамол также рекомендуют для снижения температуры у детей, при условии если их температура выше 38,5 °C, тогда как ибупрофен используют редко.

Следует подчеркнуть, что принимать парацетамол и ибупрофен для профилактики нельзя, и даже опасно, ведь, как заявляет известный украинский врач Евгений Комаровский, жаропонижающие средства следует использовать только по прямому назначению, то есть симптоматически.

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Лечение коронавируса в Украине

В Украине пока нет протокола по лечению коронавирус, однако есть определенные рекомендации от Минздрава.

1 апреля в Украине вступил в силу закон, который позволяет, на период пандемии, для лечения коронавируса в Украине применять незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом США, стран-членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения Covid-19 в соответствующей стране.

Кроме того, на этот период разрешается применять зарегистрированные лекарственные средства по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавируса или рекомендованные официальными органами этих стран.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств в недельный срок должен установить Минздрав.

Также прописывается проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни и существенных поправок к ним в срок до пяти календарных дней.

Документом также предлагается осуществление Минздравом неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, лекарственных средств для лечения Covid-19 и мониторинга безопасности и эффективности лекарств для лечения коронавируса.

Рекомендации Минздрава

В Минздраве заявили, что доказательной базы относительно специфической терапии коронавирусной болезни ВОЗ еще не обнародовала, однако есть локальные протоколы определенных стран относительно препаратов для лечения других болезней.

"Доказательной базы относительно специфической терапии коронавирусной болезни ВОЗ пока не обнародовала. В то же время, есть локальные протоколы, протоколы определенных стран, которые предусматривают применение препаратов, обладающих доказательную базу, для лечения... Например, против малярии, ревматоидного артрита, против ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, все дозы препаратов, клинические показатели в ближайшем времени будут в приказе Минздрава, который позволит использовать указанные препараты.

"Эти все схемы лечения рассматривает специально созданная экспертная группа..., которая выработает единую позицию в Украине для того, чтобы мы могли все использовать эти препараты на территории Украины. Мы сегодня работаем со всеми производителями указанных препаратов. Я думаю, как только мы их введем во временные протоколы лечения, препаратами будут обеспечены все, кто в этом нуждается", - уточнил Ляшко.

Доктор Комаровский о лечении коронавируса

В свою очередь известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский утверждает, что нельзя назвать какое-то конкретное средство для лечения или защиты от коронавируса.

Однако он назвал необходимые лекарства время пандемии коронавируса. По его словам, наиболее полезными окажутся:

жаропонижающие (прежде всего - парацетамол, на втором месте - ибупрофен);

не помешают солевые растворы для промывания носа;

сосудосуживающие капли;

средства для пероральной гидратации.

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