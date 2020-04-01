Полностью идентичные: домой выписали четырех близняшек, которые родились в Кропивницком (видео)
17:39, 01 апреля 2020Страна
136 0
Девочки появились на свет месяц назад.
Многодетная семья: домой выписали четырех девочек-близняшек, которые месяц назад родились в Кропивницкому
Наконец-то, выписали из больницы четырех девочек-близняшек, которые родились месяц назад в Кропивницком.
Читайте такжеВо Львове родился уникальный ребенок, его готовят к операцииОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что девочки полностью идентичные близняшки, и это большая редкость не только в Украине, но и во всем мире.
О том, что у них будет большое пополнение, супруги узнали на четвертом месяце беременности. Сначала во время УЗИ врачи увидели тройню, а впоследствии обнаружили и четвертую сестричку.
Ранее УНИАН сообщал, как в Кировоградской области впервые за много лет родилась четверня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter