Полностью идентичные: домой выписали четырех близняшек, которые родились в Кропивницком (видео)

Девочки появились на свет месяц назад.

Наконец-то, выписали из больницы четырех девочек-близняшек, которые родились месяц назад в Кропивницком.

Читайте такжеВо Львове родился уникальный ребенок, его готовят к операцииОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что девочки полностью идентичные близняшки, и это большая редкость не только в Украине, но и во всем мире.

О том, что у них будет большое пополнение, супруги узнали на четвертом месяце беременности. Сначала во время УЗИ врачи увидели тройню, а впоследствии обнаружили и четвертую сестричку.

Ранее УНИАН сообщал, как в Кировоградской области впервые за много лет родилась четверня.