Коронавирус: Комаровский объяснил, когда бросать самолечение и обращаться к врачу (видео)

Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях самолечение от коронавируса нужно прекращать и обращаться к врачам.

Количество летальных случаев от коронавирусва в Украине увеличилось до 17 человек. Отмечается, что часто к трагедии приводило то, что больные длительное время занимались самолечением и за медпомощью не обращались.

Доктор Евгений Комаровский в своем новом видео, посвященном COVID-19 и профилактике, объяснил, где же проходит грань между призывом "лечитесь дома" и констатацией, что "слишком поздно обратились к врачу, занимаясь самолечением".

Известный педиатр отметил, что этот вопрос является одним из главнейших в медицине, и особенно - в амбулаторной.

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"И именно поэтому во всем мире принято формулировать очень конкретные показания. Чтобы каждый человек, который сам себе оказывает помощь знал - а в большинстве случаев при острых респираторных вирусных инфекциях люди оказывают себе помощь самостоятельно. А задача медицины сформулировать очень понятные, очень простые и очень конкретные показания - когда надо немедленно прекращать самолечение и обращаться к доктору", - рассказал Комаровский.

температура выше 39 градусов, которая не сбивается после применения жаропонижающих средств

ощущение нехватки воздуха (вы задыхаетесь, или пульсоксиметр показывает менее 92%)

заторможенное сознание или потеря сознания, или если ведете себя неадекватно

сочетание слабости, высокой температуры и диареи.

"Это - повод обращаться к врачу", - подчеркнул Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал, эффективна ли профилактика антибиотиками против коронавируса.

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