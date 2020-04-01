"Есть два условия": в МВД рассказали, как остановить "катастрофическое распространение эпидемии" коронавируса в Украине

Среди важных мероприятий названо тестирование граждан и самоизоляция всех, кто вернулся из эпицентров эпидемии.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что остановить катастрофическое распространение эпидемии коронавируса в Украине может тестирование граждан и самоизоляция всех, кто вернулся из эпицентров эпидемии, и кто не задействован в работе критической инфраструктуры.

Об этом Геращенко сообщил в Facebook.

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«Для того, чтобы карантин был эффективен, необходимы два условия: 1.Тестирование, тестирование и еще раз тестирование! 2.Самоизоляция, самоизоляция и еще раз самоизоляция для всех, кто не задействован в работе производства, агрокомплекса и работе объектов критической инфраструктуры. Вот то, что может и должно остановить катастрофическое распространение эпидемии в Украине», - заявил он.

По мнению Геращенко, самоизоляцию прежде всего должны соблюдать те граждане, которые вернулись из эпицентров эпидемии США, ЕС, других стран.

«14 дней дома - это не высокая цена за спасение жизни и здоровья ваших сограждан. Не будьте эгоистами», - подчеркнул он.

Заместитель главы МВД отметил, что Китай, Сингапур, Таиланд, ряд других азиатских стран уже остановили эпидемию коронавируса. В Китае на полную остановку понадобилось 2,5 месяцев с момента установки первого случая заражения 31 декабря.

По его словам, государственная власть и местное самоуправление делают много для того, чтобы остановить «раскрутку» эпидемической спирали коронавируса.

«Но без ответственной гражданской позиции граждан, которые осознают свою ответственность за свое здоровье и жизнь своих сограждан, невозможно быстро и без потерь пройти через ужас эпидемии, которая охватила весь мир. Будьте ответственными перед собой, своими близкими и согражданами! Оставайтесь дома! Соблюдайте карантин! Давайте не повторим трагедии Италии и Испании», - призвал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавирус принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта, который позже был продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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