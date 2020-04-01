Отличается от гриппа: какой инкубационный период коронавируса

Репродуктивное число лиц, которых может заразить один инфицированный коронавирусом человек, составляет от 2 людей.

COVID-19 и вирусы гриппа имеют подобную клиническую картину заболевания. То есть они оба вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр заболеваний от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

В то же время оба вирусы передаются при контакте, каплях и фомитах. В результате те же меры общественной охраны здоровья, как гигиена рук и соблюдение респираторного этикета (кашель в локоть или в одноразовую салфетку), являются важными действиями, которые могут предупредить инфекцию.

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Скорость передачи является важным отличием между двумя вирусами.

Грипп имеет короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и короткий последовательный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19.

Последовательный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID19.

Кроме того, передача в первые 3-5 дней болезни или потенциально предсимптомная передача - передача вируса до появления симптомов - является основной причиной передачи гриппа. Хотя Минздрав имеет данные о распространении вируса SARS-CoV-2 за 24-48 часов до появления симптомов, но это не является основной причиной передачи.

Репродуктивное число лиц, которых может заразить один инфицированный коронавирусом человек, составляет от 2 до 2,5, что выше, чем у гриппа.

Однако оценки как SARS-CoV-2, так и вирусов гриппа очень контекстные и специфические для времени, что затрудняет прямые сравнения.