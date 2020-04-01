В Луцке четверо медиков заразились Covid-19

Больные отстранены от работы на период обсервации, их состояние удовлетворительное, признаков заболеваний у них нет.

В Луцке четыре новых случая COVID-19 зафиксированы у работников городской больницы.

Об этом сообщается на странице Луцкой городской клинической больницы в Facebook.

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"В рамках проведения эпидемиологического расследования в нашем медицинском учреждении обследовали всех медицинских работников отделения анестезиологии, которые по приказу Минздрава №722 от 28 марта 2020 года не попадают под определение контактных лиц. Среди обследованных выявлены положительные результаты ПЦР на COVID-19 у 4 работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное, признаков заболеваний у них нет.

В больнице уточнили, что отделение реанимации закрыто для проведения дезинфекционных мероприятий, а больные работники отстранены от работы на период обсервации.

"За контактными лицами установлено наблюдение", - добавили в учреждении.

Как сообщал УНИАН, 28 марта директор Луцкой городской клинической больницы под давлением соцсетей, через которые распространяли слухи о ее инфицировании, подтвердила, что заболела COVID-19. Пользователи соцсетей писали, что она заразилась коронавирусом за рубежом, однако еще неделю ходила на работу.