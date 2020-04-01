В Украине рассматривают введение более жесткого карантина уже с 6 апреля – ОП

По данным Офиса президента, на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости COVID-19.

В Украине рассматривают возможность введения более жестких карантинных мероприятий с 6 по 24 апреля: обязательного масочного режима и ограничения количества людей при нахождении на улице.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством главы государства Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что на совещании была рассмотрена возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий.

В частности, речь шла о режиме «все в масках» с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

«Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами насчет трансляции пасхальных богослужений. Пока что только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются», - отметили в ОП.

Сообщается, что сейчас 20 тысяч правоохранителей несут службу по контролю за соблюдением карантинных мероприятий в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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