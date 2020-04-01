В Украине 1 апреля стартовал второй этап медреформы: что изменилось для пациентов и врачей

Несмотря на пандемию коронавируса в Украине все же начинается запланированный второй этап медреформы.

Сегодня, 1 апреля, в Украине, несмотря на карантин из-за коронавируса, стартует второй этап медреформы. Учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, теперь также будут работать по принципу "деньги за пациентом", как и первое звено. Также должна заработать программа медицинских гарантий – это перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. УНИАН выяснил, что изменится для обычного пациента.

Так, в нашей стране утвердили 27 пакетов медицинских услуг, которые будут бесплатны с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает Национальная служба охраны здоровья Украины.

Бесплатные медицинские услуги для украинцев с 1 апреля 2020

Первичная медицинская помощь.

Экстренная медицинская помощь.

Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.

Маммография молочной железы.

Гистероскопия.

Эзофагогастродуоденоскопия.

Колоноскопия.

Цистоскопия.

Бронхоскопия.

Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.

Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.

Медпомощь при остром мозговом инсульте.

Медпомощь при остром инфаркте миокарда.

Медпомощь при родах.

Медпомощь новорожденным в сложных неонатальной случаях.

Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.

Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.

Психиатрическая помощь взрослым и детям.

Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.

Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.

Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.

Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.

Мобильная паллиативная медпомощь.

Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.

Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

Каждая из этих услуг имеет фиксированную цену, которую платит не пациент, а НСЗУ. Если вдруг в больнице от вас будут требовать деньги или предоставят список, что надо купить, за те услуги, которые являются бесплатными, можно звонить на «горячую линию» 1677.

А вот из собственного кармана пациенты заплатят, если захотят улучшения условий пребывания в стационаре – отдельная палата или особое питание. Также пациент сам будет платить за прививки, которые не входят в национальный календарь.

Зарплата врачей с 1 апреля 2020 года

Также с 1 апреля должна увеличиться зарплата врачей. Если медик провел консультацию пациента, то его работа будет оплачена. Если пациенту сделали операцию – больница будет получать деньги. В Минздраве считают, что таким образом врачи должны будут получать больше и не станут брать взятки с пациентов.

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К узким специалистам вас должен направить семейный врач, педиатр или терапевт, с которым вы подписали декларацию. Именно по его направлению вас смогут принять в больнице, которая заключила договор с НСЗУ. Иначе за консультацию надо будет официально заплатить. Узкого специалиста вы выбираете самостоятельно, без привязки к городу или району. Без направления от врача бесплатно экстренную медицинскую помощь можно будет обратиться лишь к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру и наркологу.

Больницы меняются

К реформе вторичного звена присоединяются больницы, которые подписали договор с Национальной службой здоровья. Для этого они должны превратиться в коммунальные некоммерческие предприятия, поставить компьютеры и медицинскую информационную систему для подключения к национальной системе электронного здравоохранения eHealth.

«Мы работаем с заведениями через прямые соглашения. Ранее заведение получал средства в рамках субвенции. Она распределялась на облсовет и местную власть, далее они выдавали ее больницам, а больницы в зависимости от количества койко-мест и персонала уже получали средства. Логики на самом деле в этом не было. Сейчас это прямой договор и финансирование зависит от того, какие виды услуг оказывает больница и сколько именно этот вуз может их предоставить. Сейчас если больница более мощная, имеет необходимое оборудование, которое отвечает нашим требованиям, и специалисты, которые там работают, то она законтрактована на большее количество пакетов-услуг», – говорит руководитель департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Татьяна Бойко, пишет Радио Свобода.

Больницы переходят на единую электронную систему направление и медицинскую карту. Теперь неважно, в каком заведении вы получили направление или у которых специалистов уже были. Врач, к которому вы приходите на консультацию, по коду сможет получить всю необходимую информацию относительно вашего диагноза.

Также единая электронная система работает и в НСЗУ, а именно электронная система здравоохранения (ЕСОЗ), что позволяет в реальном времени смотреть потребности каждой больницы.

"Скорые" становятся быстрее

Вызвать скорую медицинскую помощь вы можете, даже если у вас нет декларации. Просто надо позвонить 103. Вам не должны отказать в помощи. Но наконец-то решена проблема неупорядоченных маршрутов благодаря аналитической системе «Централь-103». Благодаря ей диспетчеры смогут скоординировать быстрые, куда везти пациента.

Повлияет ли коронавирус на медицинскую реформу

Планировалось, что финансирование больниц начнется по системе: 60% предоплата из общего бюджета и 40% именно за пакет-услуги. Однако из-за эпидемии сейчас НСЗУ выступает с инициативой платить 100% предоплаты, а на запланированный режим переходить с третьего квартала.

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«На период пандемии из резервов НСЗУ выделило дополнительные 905 миллионов гривен на поддержку маломощных больниц. Потому что им будет тяжеловато перестроиться. Эти средства были распределены между областями, чтобы на уровне регионов власть принимала уже решение, на что будут идти эти деньги», – объясняет руководитель департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Татьяна Бойко.

Как сообщал УНИАН, реформа первичного звена медицины – семейных врачей и педиатров – полноценно началась в Украине в 2018-ом. По результатам исследования «Индекс здоровья» по 2019 год, которое охватило более 10 тысяч респондентов на подконтрольной Украине территории, 73% опрошенных довольны своим семейным врачом и 52% – медицинской помощью в стационаре.