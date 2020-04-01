В Киеве за сутки 25 человек заболели Covid-19, среди них - годовалый ребенок

Из числа новых случаев заболевания 15 человек госпитализированы, 10 – лечатся дома.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 возросло на 25 человек и составляет 132 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на пресс-конференции, информируя о текущей ситуации в Киеве.

"Не хочу вас пугать, но динамика распространения вируса в столице неутешительная. Количество киевлян, которые заболели COVID-19, за минувшие сутки увеличилась на 25 человек. В целом в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирус", - сказал Кличко.

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По словам мэра, из 25-ти вновь выявленных больных 12 - мужчины в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин – от 21 до 80 лет и один ребенок – девочка, которой чуть больше года.

Из 25 больных госпитализировали 15 киевлян: 4 - в Александровскую больницу, 7 - в городскую больницу № 4, 3 - в больницу № 9 и еще одного больного - в клиническую больницу № 3.

Остальные 10 больных лечатся дома, находясь в самоизоляции, под контролем врачей.

"Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за прошедшие сутки, за пределы Украины в последнее время не выезжали. То есть, были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус расползается и охватывает город", - констатировал Кличко.

Он выразил убеждение, что городская власть вовремя ввела ограничительные меры, несмотря на то, что многим киевлянам это не нравится.

"Если бы мы этого не сделали раньше и еще подождали бы, сегодня картина была бы совсем другой. Всем «не верю в угрозу - и это не про меня» скажу: спуститесь на землю, перестаньте бродить по городу, игнорируя ограничения, которые введены, чтобы вас спасти!" - призвал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

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