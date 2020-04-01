Летом пойдет не спад, но вернется: врач спрогнозировала судьбу коронавируса COVID-19

Врач напомнила, что наиболее вероятно подцепить вирус через загрязненные руки и советует держать дистанцию с людьми минимум на метр.

Коронавирус, подобно другим респираторным возбудителям, летом должнен пойти на спад, однако уже осенью может «вспыхнуть» вновь, но в менее агрессивной форме.

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Об этом в комментарии «Обозревателю» сказала заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко. По ее словам, летом коронавирус больше будет циркулировать в странах, где на то время будет зима.

"Сезонность респираторных вирусов, в том числе и коронавирус, – это холодное время года, не лето. Поэтому Covid-19 летом должен пойти на спад не только у нас, но и в других жарких странах. Больше будет распространяться в странах, где летом будет зима. Коронавирус никуда не денется из популяции и осенью вернется к нам снова. По биологической способности, он должен стать менее агрессивным. Так всегда происходит с вирусами", – заверила врач.

Мироненко еще раз напомнила, что наиболее вероятно подцепить вирус через загрязненные руки и советует держать дистанцию с людьми минимум на метр.

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