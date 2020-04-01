Самое большое количество смертей от коронавируса регистрируется у больных сахарным диабетом - Ляшко

В Украине умерли 17 человек, которые заразились коронавирусом, но не во всех случаях эта болезнь стала основной причиной смерти.

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Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. "Проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам. Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом. Мы еще раз подчеркиваем, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями и с заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, сегодня в большой группе риска", - рассказал он, передает 112.ua.

Ляшко отметил, что именно в этой группе риска больше возникает осложнений, из-за чего наиболее тяжело протекает заболевание и фиксируется наибольшее количество летальных случаев.

Замминистра также заявил, что в ближайшее время на сайте Минздрава будет предоставлена подробная информация по каждому из 17 случаев.