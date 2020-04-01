В Минздраве рассказали, какими препаратами собираются лечить больных коронавирусом

В Минздраве напомнили, что доказательной базы, касающейся специфической терапии коронавирусной болезни, ВОЗ еще не обнародовала, однако есть локальные протоколы определенных стран относительно препаратов для лечения других болезней.

Препаратами для лечения коронавирусной болезни будут обеспечены все, кто в этом нуждается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"Доказательной базы относительно специфической терапии коронавирусной болезни ВОЗ пока не обнародовала. В то же время, есть локальные протоколы, протоколы определенных стран, которые предусматривают применение препаратов, обладающих доказательную базу, для лечения... Например, против малярии, ревматоидного артрита, против ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни", - отметил он.

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По словам Ляшко, все дозы препаратов, клинические показатели в ближайшем времени будут в приказе Минздрава, который позволит использовать указанные препараты.

"Эти все схемы лечения рассматривает специально созданная экспертная группа..., которая выработает единую позицию в Украине для того, чтобы мы могли все использовать эти препараты на территории Украины. Мы сегодня работаем со всеми производителями указанных препаратов. Я думаю, как только мы их введем во временные протоколы лечения, препаратами будут обеспечены все, кто в этом нуждается", - уточнил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.