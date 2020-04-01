цей матеріал доступний українською

В Минздраве рассказали, какими препаратами собираются лечить больных коронавирусом

11:13, 01 апреля 2020
Страна
390 0
Препаратами будут обеспечены все, кто того требует / ua.depositphotos.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"Доказательной базы относительно специфической терапии коронавирусной болезни ВОЗ пока не обнародовала. В то же время, есть локальные протоколы, протоколы определенных стран, которые предусматривают применение препаратов, обладающих доказательную базу, для лечения... Например, против малярии, ревматоидного артрита, против ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни", - отметил он.

Читайте также"Очень дорогие медпрепараты": ученый рассказал о сложностях в лечении больных коронавирусом

По словам Ляшко, все дозы препаратов, клинические показатели в ближайшем времени будут в приказе Минздрава, который позволит использовать указанные препараты.

"Эти все схемы лечения рассматривает специально созданная экспертная группа..., которая выработает единую позицию в Украине для того, чтобы мы могли все использовать эти препараты на территории Украины. Мы сегодня работаем со всеми производителями указанных препаратов. Я думаю, как только мы их введем во временные протоколы лечения, препаратами будут обеспечены все, кто в этом нуждается", - уточнил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter