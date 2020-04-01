В Минздраве рассказали, от каких осложнений из-за коронавируса чаще всего умирают люди

По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных.

Чаще всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умирают люди с сахарным диабетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

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"Если говорить о летальных случаях, нужно отметить, что сегодня в статистику летальных исходов коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых мы диагностировали коронавирусную болезнь. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу. Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит по другим причинам, поэтому в ближайшее время на официальном сайте Минздрава мы покажем эту детальную разбивку по каждому из 17 случаев. Но обращаем внимание, что самое большое количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

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