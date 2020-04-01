Ранее женщина вернулась из Польши, но скрывала от врачей, что была за границей.

В Ивано-Франковске у умершей роженицы подтвердили COVID-19.

Об этом в видеообращении в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Читайте такжеКак правильно снимать маску и одноразовые перчатки (видео)

"Сегодня мы имеем подтвержденный в нашей области 41 случай, из них три - летальные. К сожалению, вчера были подтверждены 5 случаев и еще один летальный. Речь идет о женщине, которая умерла в роддоме. У нее, к сожалению, подтвержден коронавирус. Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше и какие меры принимать", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Ивано-Франковске в перинатальном центре умерла роженица, которая вернулась из Польши.

Она поступила на плановое лечение с хронической артериальной гипертензией, однако без признаков ОРВИ, в начале марта, но скрывала от врачей, что была за границей.

10 марта его госпитализировали в реанимацию из-за повышения давления.

29 февраля у женщины повысилась температура и только тогда она сообщила врачам, что приехала из Польши.

В тот же день у роженицы начались роды, родилась девочка весом 2,5 кг. Ребенок не имеет признаков заболеваний.

Женщина после родов была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких и умерла.