Как правильно снимать маску и одноразовые перчатки (видео)

Повторно использовать маску можно только из ткани, но только после стирки и обработки горячим утюгом.

Маски и перчатки, которые берегут нас во время вылазок, на самом деле еще и становятся врагами №1 сразу по возвращению домой. Потому что именно на них мы приносим с собой опасность.

Все нужно снимать правильно и в правильном порядке, говорится в сюжете ТСН.

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По словам журналистов, сначала нужно снять перчатки. Чтобы снять вторую перчатку уже голой рукой, надо ее зацепить пальцем изнутри. Затем смять.

Категорически запрещается снимать маску руками за основную часть, прикасаться можно только к резинкам. Одноразовая защитная маска "живет" всего два часа.

Одновременно респиратор может выдерживать шесть часов.

Повторно использовать маску можно только из ткани, но только после стирки и обработки горячим утюгом. В день человеку нужно минимум три таких.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.