Харьковский Дворец спорта могут переоборудовать для размещения больных коронавирусом

Такое решение примут в случае нехватки мест в больницах.

Харьковский Дворец спорта, расположенный на проспекте Петра Григоренко, станет альтернативным местом, где в случае массового распространения коронавирусной болезни COVID-19 будут размещать больных.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес в интервью УП, передает "Город Х".

При этом Кернес уточнил, что спортивный объект будут использовать в том случае, если возникнет нехватка мест для пациентов в медучреждениях.

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"Мы рассматривали Дворец спорта как объект, в котором, если что, можно выстроить больницу. Вы сами понимаете - там большой зал, там проводятся выставки и концерты, там можно нормально все организовать", - сказал градоначальник.

Ранее в Харьковской области определили больницы для госпитализации пациентов с COVID-19.

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