В Тернопольской области число больных коронавирусом достигло почти 100 человек

По итогам 31 марта в области было зафиксировано еще 20 новых случаев заражения.

В Тернопольской области количество зараженных коронавирусом достигло почти 100 человек.

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Об этом в соцсети сообщает Тернопольский штаб по борьбе с эпидемией Covid-19.

По состоянию на 22:00 31 марта в Тернопольской области было зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.

В целом в области уже 98 человек заразились опасной инфекцией. Из них:

76 - жители Монастырского района (1 - летальный случай)

11 - жители Залещицкого района

5 - жители Козовского района

2 - жители города Тернополя

2 - жители Кременецкого района

1 - житель Тернопольского района

1 - житель Бережанского района

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 22:00 31 марта зафиксированы 645 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19.