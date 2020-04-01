В Тернопольской области число больных коронавирусом достигло почти 100 человек
В Тернопольской области количество зараженных коронавирусом достигло почти 100 человек.
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Об этом в соцсети сообщает Тернопольский штаб по борьбе с эпидемией Covid-19.
По состоянию на 22:00 31 марта в Тернопольской области было зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.
В целом в области уже 98 человек заразились опасной инфекцией. Из них:
76 - жители Монастырского района (1 - летальный случай)
11 - жители Залещицкого района
5 - жители Козовского района
2 - жители города Тернополя
2 - жители Кременецкого района
1 - житель Тернопольского района
1 - житель Бережанского района
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 22:00 31 марта зафиксированы 645 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19.