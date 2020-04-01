В Украине осталась одна область, где не зарегистрировали коронавирус: все подозрения - негативные (карта)

Сейчас COVID-19 подозревают у пяти жителей Николаевщины.

В Николаевской области до сих пор не зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Информация актуальна по состоянию на 22:00 31 марта.

В ОГА рассказали, что за вчерашний день с подозрением на COVID-19 были госпитализированы трое человек. Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находятся пять человек, у которых подозревают коронавирус.

Читайте такжеВ Хмельницкой области за день количество больных коронавирусом выросло вдвое

"Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратился 51 человек с подозрением относительно заболевания COVID-19, из них было госпитализировано 45 человек. Отказались от госпитализации – 6. За ними своевременно установлено медицинское обследование, сейчас все сняты с учета в связи с отрицательными результатами и завершением сроков самоизоляции. Всего лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 49 человек. Двое людей отказались от лабораторного обследования. На сегодня 44 человека имеют отрицательный результат, 5 проб в работе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зарегистрировано 645 случаев коронавируса, 17 из них - летальные.

Читайте также: