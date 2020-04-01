В Хмельницкой области за день количество больных коронавирусом выросло вдвое

Всего, к вечеру 31 марта в Хмельницкой области зарегистрировано шесть случаев COVID-19.

31 марта в Хмельницкой области зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщила корреспонденту УНИАН главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная, с диагнозом COVID-19 поступил мужчина из Хмельницкого района и жительница Хмельницкого. Последняя имела контакт со своим сыном, который вернулся из Польши.

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"Что интересно: сын этой женщины поступил к нам с диагнозом "пневмония". У него отберем анализы на коронавирус", - отметила главврач.

Оксана Поддубная добавила, что в среду, 1 апреля в инфекционную больницу доставят из города Шепетовка еще одного больного коронавирусом. Предварительно его состояние тяжелое.

В целом, на вечер 31 марта в Хмельницкой области зарегистрировано шесть случаев на COVID-19. Среди этих больных есть и народный депутат от "Слуги народа".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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