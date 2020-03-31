Минздрав: В Украине около 15% инфицированных коронавирусом - в возрасте от 11 до 30 лет
23:46, 31 марта 2020Страна
666 0
Около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов коронавируса.
В Украине среди инфицированных коронавирусом много молодежи / Фото: УНИАН
В Украине около 15% инфицированных коронавирусом – граждане в возрасте от 11 до 30 лет.
Читайте такжеВ Украине зафиксировано 645 случаев заражения коронавирусом, из них 17 - летальные
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения «Коронавирус_инфо».
«Сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине - люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины относительно мер против инфицирования коронавирусом», - говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что, по результатам опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ, около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter