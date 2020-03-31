Минздрав: В Украине около 15% инфицированных коронавирусом - в возрасте от 11 до 30 лет

Около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов коронавируса.

В Украине около 15% инфицированных коронавирусом – граждане в возрасте от 11 до 30 лет.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения «Коронавирус_инфо».

«Сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине - люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины относительно мер против инфицирования коронавирусом», - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что, по результатам опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ, около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции.

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