В Украине зафиксировано 645 случаев заражения коронавирусом, из них 17 - летальные

В стране возросло количество инфицированных уханьским коронавирусом.

В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Как отмечается, всего в Украине зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19. В общем 10 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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