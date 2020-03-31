В Украине зафиксировано 645 случаев заражения коронавирусом, из них 17 - летальные
22:15, 31 марта 2020Страна
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В стране возросло количество инфицированных уханьским коронавирусом.
Иллюстрация REUTERS
В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Как отмечается, всего в Украине зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19. В общем 10 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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